Μεσανατολικό

Ο Ισραηλινός τραγουδιστής και ηθοποιός Ιντάν Αμεντί, που συμμετείχε στη σειρά «Fauda» τραυματίστηκε σοβαρά στις μάχες στη Γάζα, ανέφερε ο πατέρας του, που είπε ότι ο τραυματισμός δεν είναι απειλητικός για τη ζωή του

Ο σταρ της ισραηλινής σειράς ολοκλήρωνε αυτό το διάστημα τη θητεία του ως έφεδρος στο Σώμα Μηχανικού Μάχης όταν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των μαχών στη Γάζα.

Μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο Ιατρικό Κέντρο Sheba στο Τελ Χασομέρ, όπου αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε καταστολή, αναφέρουν οι Times of Israel.

«Θα θέλαμε να μοιραστούμε με όλους ότι ο Idan τραυματίστηκε στη Γάζα […] Ας προσευχηθούμε όλοι μαζί για την πλήρη και ταχεία ανάρρωσή του», σημειώνουν σε δική τους ανάρτηση οι συντελεστές της τηλεοπτικής σειράς.

