Τραμπ: Θα αποσύρω βάσεις από την Ισπανία και χώρες του ΝΑΤΟ που δεν συνεργάζονται για το Ορμούζ

Σε δηλώσεις του, πριν αναχωρήσει για τη Φλόριντα όπου θα περάσει το Σαββατοκύριακο, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως «έχουν δίκιο» τα μέλη του Κογκρέσου που πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αποσυρθούν από τις στρατιωτικές βάσεις στην Ισπανία και σε άλλες χώρες του ΝΑΤΟ που δεν συνεργάζονται για να εγγυηθούν την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ.

Reporter: Lindsey Graham has asked for you to reconsider the American basis in Spain, in Germany, after what they have done in the Strait of Hormuz. What do you think?



U.S. President Donald Trump: "Well, it deserves. He's right about asking that. And I think NATO's gone down a… pic.twitter.com/KELh388FTG — Open Source Intel (@Osint613) March 20, 2026