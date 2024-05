Τραμπ: Επαινεί την αστυνομία για την επιδρομή της εναντίον των διαδηλωτών στο Κολούμπια

Ο ρεπουμπλικανός υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι «ήταν ωραίο πράγμα να βλέπεις» τους αστυνομικούς της Νέας Υόρκης να κάνουν έφοδο στο κτίριο του πανεπιστημίου Κολούμπια, το οποίο είχαν καταλάβει φιλοπαλαιστίνιοι φοιτητές, και κάλεσε τους αξιωματούχους να καταστείλουν τις διαμαρτυρίες σε όλες τις πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ.

«Η Νέα Υόρκη ήταν την περασμένη νύχτα υπό πολιορκία», είπε ο Τραμπ απευθυνόμενος στους οπαδούς του σε προεκλογική συγκέντρωση στο Ουισκόνσιν, πλέκοντας το εγκώμιο των αστυνομικών που συνέλαβαν στο Κολούμπια και το City College της Νέας Υόρκης περίπου 300 διαδηλωτές, τους οποίους περιέγραψε ως «λυσσασμένους παράφρονες και συμπαθούντες τη Χαμάς».

