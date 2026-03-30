Τραμπ: Είμαστε σε συζητήσεις με ένα νέο και πιο λογικό καθεστώς στο Ιράν, έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social το μεσημέρι της Δευτέρας επέμεινε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συζητήσεις με ένα νέο και πιο λογικό καθεστώς στο Ιράν, σημειώνοντας ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος.

Παράλληλα, ωστόσο, προειδοποίησε ότι «αν δεν επιτευχθεί γρήγορα συμφωνία, θα ολοκληρώσουμε την υπέροχη «παραμονή» μας στο Ιράν ανατινάζοντας και καταστρέφοντας ολοσχερώς όλα τα ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσιά τους, τις πετρελαιοπηγές και το νησί Χαργκ (και πιθανώς όλα τα εργοστάσια αφαλάτωσης!)».

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής βρίσκονται σε σοβαρές διαπραγματεύσεις με ένα ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ για τον τερματισμό των στρατιωτικών μας επιχειρήσεων στο Ιράν. Έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος, αλλά αν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία – πράγμα που πιθανότατα θα συμβεί – και αν το Στενό του Ορμούζ δεν «ανοίξει για δραστηριότητα» αμέσως, θα ολοκληρώσουμε την υπέροχη «παραμονή» μας στο Ιράν ανατινάζοντας και καταστρέφοντας ολοσχερώς όλα τα ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια, τα πετρελαιοπηγάδια και το νησί Χαργκ (και πιθανώς όλα τα εργοστάσια αφαλάτωσης!), τα οποία σκόπιμα δεν έχουμε «αγγίξει» ακόμη. Αυτό θα αποτελέσει αντίποινα για τους πολλούς στρατιώτες μας, και άλλους, που το Ιράν σφαγίασε και σκότωσε κατά τη διάρκεια της 47ετούς «Βασιλείας του Τρόμου» του παλαιού καθεστώτος. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».

