Τραμπ: Δεν παίρνουμε πίσω το τελεσίγραφο στο Ιράν, αλλά αν υπάρξει πρόοδος θα αλλάξουν τα σχέδια

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε ισχυρά πλήγματα κατά του Ιράν, εφόσον δεν τηρηθεί η προθεσμία που έχει τεθεί για τις 20:00 την Τρίτη (03:00 της Τετάρτης στην Ελλάδα).

Οι δηλώσεις έγιναν στο πλαίσιο τηλεφωνικής συνέντευξης του προέδρου των ΗΠΑ στο Fox News και στον δημοσιογράφο Μπρετ Μπέιερ, με τον Τραμπ να τονίζει ότι «η ώρα των 20:00 ισχύει».

Ο Μπέιερ περιέγραψε ότι, κατά την τηλεφωνική τους επικοινωνία, ρώτησε τον πρόεδρο ποιες είναι οι πιθανότητες να υπάρξει τελικά συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων, με τον Τραμπ να αποφεύγει να δώσει εκτίμηση, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το χρονοδιάγραμμα παραμένει σε ισχύ.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο δημοσιογράφος, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι εάν η διαδικασία οδηγηθεί στο συγκεκριμένο σημείο, θα υπάρξει επίθεση όπως δεν έχουν ξαναδεί, σημειώνοντας παράλληλα ότι ενδεχόμενη πρόοδος στις διαπραγματεύσεις εντός της ημέρας θα μπορούσε να διαφοροποιήσει την εξέλιξη των σχεδίων. Όπως ανέφερε, μέχρι εκείνη τη στιγμή οι προετοιμασίες συνεχίζονται κανονικά.