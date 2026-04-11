Τραμπ: Δεν έχω ιδέα πώς πάνε οι διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε ότι ξεκίνησαν οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και Πακιστάν, στο πλαίσιο της διπλωματικής προσπάθειας για την επίλυση της σύγκρουσης, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν είναι σαφές αν θα υπάρξει θετικό αποτέλεσμα.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη στο NewsNation, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι επαφές βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ενώ εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Όταν ρωτήθηκε πώς εκτιμά ότι θα εξελιχθούν οι συνομιλίες, απάντησε: «Δεν έχω ιδέα».

Παράλληλα, ο Τραμπ σημείωσε ότι σύντομα θα διαπιστώσει αν η Τεχεράνη προσεγγίζει τη διαδικασία με ειλικρίνεια και πραγματική διάθεση επίλυσης της σύγκρουσης, επισημαίνοντας ότι θα αξιολογήσει αν το Ιράν «ενεργεί με καλή πίστη» σε ό,τι αφορά την προσπάθεια τερματισμού του πολέμου.

Οι συνομιλίες διεξάγονται στο Ισλαμαμπάντ με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν και θεωρούνται από τις σημαντικότερες διπλωματικές επαφές των τελευταίων ετών μεταξύ των δύο πλευρών, καθώς αποσκοπούν στη μετατροπή της εύθραυστης εκεχειρίας σε πιο μόνιμη συμφωνία για τη σταθεροποίηση της περιοχής