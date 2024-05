Τραγωδία σε πτήση από Λονδίνο προς Σιγκαπούρη: Ένας νεκρός και 30 τραυματίες από αναταράξεις

Σε τραγωδία εκτυλίχθηκε η πτήση της Singapore Airlines, που εκτελούσε το δρομολόγιο από Λονδίνο προς Σιγκαπούρη, με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του και 30 να τραυματίζονται, όταν σημειώθηκαν αναταράξεις.

Συγκεκριμένα, το Boeing 777-300ER εξετράπη της πορείας του στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης και προσγειώθηκε στις 15:45 τοπική ώρα (08:00 GMT) και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση λόγω των κακών καιρικών συνθηκών και των έντονων αναταράξεων.

Το αεροσκάφος, λόγω των αναταράξεων, έχασε 6.000 πόδια μέσα σε τέσσερα λεπτά.

Τουλάχιστον δέκα ασθενοφόρα έσπευσαν στο αεροδρόμιο για να παραλάβουν τους τραυματίες.

Σύμφωνα με το BBC, το αεροσκάφος μετέφερε συνολικά 211 επιβάτες και 18 μέλη του πληρώματος, ανέφερε η αεροπορική εταιρεία σε ανακοίνωσή της, εκφράζοντας παράλληλα τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του θύματος.

Η Singapore Airlines αναφέρει ακόμα ότι συνεργάζεται με τις αρχές για την παροχή ιατρικής βοήθειας στους τραυματίες.

(Σημειώνεται ότι το φωτογραφικό υλικό που δείχνουν το εσωτερικό του αεροσκάφους, αλλά και ασθενοφόρα στο αεροδρόμιο της Μπανγκόκ δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι αφορούν το συγκεκριμένο περιστατικό)

🔴 Un mort & 30 blessés à bord d’un Boeing 777-300 de Singapore Airlines reliant Londres Heathrow à Singapour.



▫️L’avion a subit de sévères turbulences et s’est dérouté immédiatement à Bangkok.



Plus d’infos à venir. pic.twitter.com/5voGpUbdMS — air plus news (@airplusnews) May 21, 2024

5:00pm More than 10 ambulances have been mobilized to help transport more than 20 injured passengers from Suvarnabhumi Airport to Samitivej Hospital. Singapore Airlines has confirmed one fatality.



📷 พงศกร รอดภัย ผู้สื่อข่าวสมุทรปราการ ครับ | #Thailand pic.twitter.com/33xltDfx4Z — Thai News Reports (@ThaiNewsReports) May 21, 2024

Η ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας

«Η πτήση #SQ321 της Singapore Airlines, που εκτελούσε δρομολόγιο από Λονδίνο (Χίθροου) προς Σιγκαπούρη στις 21 Μαΐου 2024, αντιμετώπισε σοβαρές αναταράξεις κατά τη διαδρομή. Το αεροσκάφος εξετράπη της πορείας του προς την Μπανγκόκ και προσγειώθηκε στις 15:45 τοπική ώρα.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν τραυματίες και ένας νεκρός στο Boeing 777-300ER. Στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 211 επιβάτες και 18 μέλη του πληρώματος».

«Η Singapore Airlines εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του νεκρού. Προτεραιότητά μας είναι να παράσχουμε κάθε δυνατή βοήθεια σε όλους τους επιβάτες και το πλήρωμα που επέβαιναν στο αεροσκάφος. Συνεργαζόμαστε με τις τοπικές αρχές της Ταϊλάνδης για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής βοήθειας και στέλνουμε μια ομάδα στην Μπανγκόκ για να παράσχουμε οποιαδήποτε πρόσθετη βοήθεια χρειαστεί. Θα παρέχουμε τακτικές ενημερώσεις στους λογαριασμούς μας στο Facebook και στο Χ».

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου Suvarnabhumi της Μπανγκόκ δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει αμέσως αν έγινε αναγκαστική προσγείωση, αλλά δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι μια ιατρική ομάδα ήταν σε ετοιμότητα.

Οι αερογραμμές της Σιγκαπούρης δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα σχολιασμού που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

A Singapore Airlines Boeing 777-312(ER) aircraft (9V-SWM) operating flight SQ321 from London (LHR) to Singapore (SIN) hit an air pocket and made an emergency landing at Suvarnabhumi Airport, Bangkok (BKK) at 3:34 pm today. Initial reports indicate 20 people were injured.… pic.twitter.com/G4TH7Vs2xX — FL360aero (@fl360aero) May 21, 2024