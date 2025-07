Τουρκία: Πύρινη κόλαση στην Προύσα - Εκκενώσεις οικισμών, νεκρός πυροσβέστης από ανακοπή (pics&vids)

Σε πύρινη κόλαση εξελίσσεται η φωτιά που έχει ξεσπάσει στην γειτονική Τουρκία, με την επαρχία της Προύσας να βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό όλο το Σαββατοκύριακο.

Οι φλόγες, που ξέσπασαν το βράδυ του Σαββάτου στα δασωμένα βουνά που περιβάλλουν την πόλη, επεκτάθηκαν με μεγάλη ταχύτητα, προκαλώντας την άμεση απομάκρυνση εκατοντάδων κατοίκων και την απώλεια ενός πυροσβέστη.

Η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στις περιοχές Kestel και Gürsu και, υπό την επίδραση ισχυρών ανέμων και παρατεταμένης ξηρασίας, επεκτάθηκε με τρομακτική ταχύτητα. Μέσα σε λίγες ώρες, χιλιάδες στρέμματα παρθένου δάσους μετατράπηκαν σε αποκαΐδια, πλήττοντας ένα από τα σπουδαιότερα φυσικά οικοσυστήματα της περιοχής.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του γραφείου του κυβερνήτη της Προύσας, περισσότεροι από 1.765 άνθρωποι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από χωριά στα βορειοανατολικά της πόλης, καθώς οι φλόγες πλησίαζαν κατοικημένες περιοχές.

Περισσότεροι από 1.100 πυροσβέστες επιχειρούν ασταμάτητα στην περιοχή, ενώ έκλεισε και η εθνική οδός που συνδέει την Προύσα με την Άγκυρα, εξαιτίας των πυκνών καπνών και της εξάπλωσης της φωτιάς στα παρακείμενα δάση.

Ο δήμαρχος της Προύσας, Μουσταφά Μποζμπέι, ανακοίνωσε ότι ένας πυροσβέστης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες και κατέληξε. Οι φωτιές έχουν ήδη καταστρέψει πάνω από 7.413 στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων γύρω από την πόλη.

Thank you to people of Turkey rescuing people & dogs from the terrible wildfires in Bursa #Turkey pic.twitter.com/ku2W3PzwgD