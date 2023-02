Tουρκία: Νεκρός ανασύρθηκε από τα χαλάσματα ο ανταποκριτής Μπουράκ Μιλί

Ο ανταποκριτής του τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων Anadolu στην πόλη Χατάι Μπουράκ Μιλί, η σύζυγός του και η πέντε μηνών κόρη τους έχασαν τη ζωή τους χθες, Πέμπτη, μετά τους δύο σεισμούς τα επίκεντρα των οποίων ήταν στις περιοχές Παζαρτσίκ και Ελμπιστάν της νότιας επαρχίας Καχραμανμαράς.

Ο Μπουράκ Μιλί, 31 ετών, η σύζυγός του Αϊσέν Μιλί 30 ετών και η κόρη τους Εϊλούλ Λίνα βρέθηκαν στα ερείπια του διαμερίσματός τους στην περιφέρεια της Ισκεντερούν (Αλεξανδρέτα) της επαρχίας Χατάι.

Τα συνεργεία έρευνας και διάσωσης και εθελοντές ανέσυραν τα άψυχα σώματα της οικογένειας Μιλί την τέταρτη μέρα του σεισμού.

Τα πτώματα του Μπουράκ Μιλί, της συζύγου του και του μωρού τους διακομίστηκαν στο νεκροτομείο του νοσοκομείου.

Ο Μπουράκ Μιλί, που ήταν απόφοιτος της Σχολής Τεχνικής Εκπαίδευσης Ισκεντερούν του Πανεπιστημίου Μουσταφά Κεμάλ της Χατάι, είχε παρακολουθήσει από κοντά τις εξελίξεις στα σύνορα με τη Συρία καθώς και στη Χατάι.

Ο εκλιπών, ο οποίος διέθετε επίσης διαπιστευτήρια πολεμικού ανταποκριτή, είχε γράψει πολλά ρεπορτάζ και είχε πάρει φωτογραφίες, που είχαν κάνει αίσθηση σε διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης.

🚨#TurkeyEarthquake #BreakingNews

Anadolu Agency (AA) Hatay correspondent Burak Milli, who was under the rubble in Iskenderun, passed away with his wife and 5-month-old baby. pic.twitter.com/uMkQ6FxRzl