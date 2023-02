Τουρκία: Μωρό δύο μηνών διασώθηκε μετά από 128 ώρες

Οι ελπίδες της Τουρκίας έχουν στραφεί σε εκείνους που κατάφεραν να επιζήσουν από θαύμα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της Δευτέρας στα νοτιοανατολικά της χώρας και τη Συρία, οι οποίοι στοίχισαν τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, το Σάββατο, έκτη ημέρα μετά τους φονικούς σεισμούς των 7,7 και 7,6 βαθμών, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης εστιάζουν στις ομάδες διάσωσης που εξακολουθούν να σώζουν ζωές, συμπεριλαμβανομένου ενός βρέφους και μιας πενταμελούς οικογένειας.

Ένα μωρό δύο μηνών διασώθηκε μετά από 128 ώρες κάτω από τα ερείπια στην επαρχία Χατάι, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Anadolu. Ένα ζευγάρι στην Αντιγιαμάν, μια άλλη σοβαρά πληγείσα επαρχία, διασώθηκε επίσης, ανέφερε το πρακτορείο.

