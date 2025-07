Τουρκία: Το μήνυμα Οτσαλάν για την αυτοδιάλυση του PKK - Δημόσια παρέμβαση μετά από δεκαετίες

Την πρώτη δημόσια τοποθέτηση του εδώ και δεκαετίες έκανε ο Αμπντουλάχ Οτζαλάν, ο φυλακισμένος ηγέτης του παράνομου Κουρδικού Εργατικού Κόμματος (PKK), την Τετάρτη.

Υπενθυμίζεται πως το PKK αποφάσισε τον Μάιο να διαλυθεί και να τερματίσει τον αγώνα του. Έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Οτζαλάν βρίσκεται στη φυλακή από το 1999 και παραμένει μια ιδιαίτερα επιρροή προσωπικότητα για τους Κούρδους μαχητές και τους υποστηρικτές τους.

Στο βίντεο που χρονολογείται από τον Ιούνιο και δημοσιεύθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Firat, ο επικεφαλής του PKK δήλωσε ότι ο ένοπλος αγώνας της οργάνωσης κατά της Τουρκίας έχει τελειώσει και κάλεσε σε πλήρη μετάβαση στη δημοκρατική πολιτική.

BREAKING — PKK’s imprisoned leader Abdullah Ocalan is heard for the first time in decades.



He calls PKK to formally disarm itself, says Kurdish identity is recognised by Turkey and therefore no armed struggle is needed

pic.twitter.com/Anw0Zxs3Ky