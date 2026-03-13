Τουρκία: Το Ιράν να δώσει εξηγήσεις για τον πύραυλο - Δεν θέλουμε να εμπλακούμε σε πόλεμο

Η Τουρκία,προειδοποίησε την Τεχεράνη να μην προβεί σε περαιτέρω επιθέσεις, ενώ παράλληλα τιπικές πηγές αναφέρουν ότι η κυβέρνηση δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να εμπλακεί στον πόλεμο μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και ΗΠΑ.

«Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα με αποφασιστικότητα και χωρίς δισταγμό ενάντια σε οποιαδήποτε απειλή που στρέφεται κατά του εδάφους και του εναέριου χώρου της χώρας μας. Διεξάγονται διαβουλεύσεις με τη σχετική χώρα για να διευκρινιστούν όλες οι πτυχές του περιστατικού», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας σε δήλωσή του.

Η ιρανική πρεσβεία στην Άγκυρα επανέλαβε αργότερα ότι δεν είχε ως στόχο την Τουρκία, επισημαίνοντας την πρόταση της Τεχεράνης να συσταθεί κοινή ομάδα για τη διερεύνηση των περιστατικών μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των προέδρων των δύο χωρών.

«Τονίζεται με την παρούσα ότι δεν εκτοξεύθηκαν βλήματα από το Ιράν προς την Τουρκία», ανέφερε η πρεσβεία στις X, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη σέβεται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Τουρκίας.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν αργότερα, επικαλούμενα ξεχωριστές τουρκικές πηγές ασφαλείας, ότι ενώ η Τουρκία ενεργούσε με προσοχή για να αποφύγει την κλιμάκωση της κατάστασης, η στάση της «δεν σημαίνει ατελείωτη ανοχή».