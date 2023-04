Τουρκία: Αντιδράσεις για τον ελλιμενισμό αμερικανικού υποβρυχίου στην Κύπρο

Την έντονη αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας προκάλεσε η παρουσία του επιθετικού υποβρυχίου των ΗΠΑ, USS San Juan σε λιμάνι της Κύπρου, με την Άγκυρα να κατηγορεί τις ΗΠΑ πως δεν τηρεί τις ισορροπίες.

«Υποστηρίζουμε σθεναρά τη δήλωση του υπεξ της τδβκ σχετικά με την αγκυροβόληση επιθετικού υποβρυχίου των ΗΠΑ σε ένα από τα λιμάνια της ε/κ διοίκησης της νοτίου Κύπρου» όπως αναφέρεται στην Κυπριακή Δημοκρατία «και τις εξοπλιστικές της δραστηριότητες» λέει στην ανακοίνωσή του το τουρκικό ΥΠΕΞ.

