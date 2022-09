Τουλάχιστον 21 οι νεκροί – Πλησιάζει τη Ν. Καρολίνα

Οι νεκροί στη Φλόριντα από το πέρασμα του τυφώνα έφτασαν τους 21, ενώ συναγερμός έχει σημάνει και στη Ν. Καρολίνα.

Drone footage shows the aftermath of Hurricane Ian at a marina in Fort Myers, Florida. “Everything is pretty much wiped out,” says Anvar Ruziev, who captured the video. https://t.co/8xeSCvmFwb pic.twitter.com/xseADg8E1q

Τουλάχιστον 21 είναι οι επιβεβαιωμένοι ή μη θανάτοι στη Φλόριντα από τον τυφώνα Ίαν δήλωσε ο Κέβιν Γκάθρι, διευθυντής του Τμήματος Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης της πολιτείας, σε πρωινή ενημέρωση και ήταν η πρώτη φορά που ένας κρατικός αξιωματούχος προέβη σε εκτίμηση.

Το κέντρο του τυφώνα Ίαν απέχει μόνο περίπου 80 χλμ. (50 μίλια) από τη Νότια Καρολίνα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων, το οποίο σημείωσε ότι η καταιγίδα «επιταχυνόταν προς την ακτή της Νότιας Καρολίνας».

Ο «Ίαν» παραμένει κατηγορίας 1 με μέγιστους παρατεταμένους ανέμους 136χλμ/ώρα, αλλά η ταχύτητά του προς τα εμπρός έχει αυξηθεί ελαφρώς στα 22χλμ/ώρα.

Αξιωματούχοι στην Τζόρτζια, τη Νότια Καρολίνα και τη Βόρεια Καρολίνα προέτρεψαν τους κατοίκους να προετοιμαστούν για επικίνδυνες συνθήκες.

Μέχρι το πρωί της Παρασκευής στο Τσάρλεστον και την κομητεία Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας, διατάχθηκαν άπαντες να φύγουν από τους δρόμους και το διεθνές αεροδρόμιο του Τσάρλεστον έκλεισε λόγω των ισχυρών ανέμων.

Τεράστιο το κόστος των ζημιών

Πέρα από το κόστος σε ανθρώπινες ζωές, ο τυφώνας έχει προκαλέσει μέχρι τώρα ζημίες έως και 47 δισ.δολάρια, σύμφωνα με εκτίμηση της εταιρείας ανάλυσης ακινήτων CoreLogic, που μπορεί να τον καταστήσει τον πιο «κοστοβόρο» στην ιστορία της πολιτείας.

Absolutely heartbreaking footage captured by our surge probe of catastrophic storm surge washing away homes. I have never seen anything like this. We have now left the area as hoards of emergency crew have arrived. #HurricaneIan



FULL VIDEO - https://t.co/DOJJn2VThV pic.twitter.com/iPBUyVKw4s