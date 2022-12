Τουλάχιστον 19 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε ξενοδοχείο και καζίνο στην Παοϊπέτ (δυτικά), πόλη πάνω στα σύνορα της Καμπότζης με την Ταϊλάνδη, ανακοίνωσε η καμποτζιανή αστυνομία.

Η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε περί τις 23:30 (τοπική ώρα· χθες Τετάρτη στις 18:30 ώρα Ελλάδας) στο Grand Diamond City Hotel and Casino, είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 19 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 50.

Οπτικό υλικό που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζει το επιβλητικό κτίριο να φλέγεται.

A fire at a casino in Poipet, #Cambodia, which started last night has been put our this morning.



The latest death toll is 12, some Thais, and more than 100 people were injured.#Thailand #ปอยเปต #ไฟไหม้ปอยเปต pic.twitter.com/pmIYRq38qg