Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Γκουτέρες για Συρία, Σουδάν, Ουκρανία

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες είχε ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Όπως διευκρινίζει η σχετική ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας η επικοινωνία περιστράφηκε γύρω από τις εξελίξεις στη Συρία και το Σουδάν, καθώς και τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.

President @RTErdogan spoke by phone with United Nations Secretary-General António Guterres.



The call addressed the developments in Syria and Sudan as well as the Russia-Ukraine war.



President Erdoğan stated that the extension of the UN’s cross-border aid mechanism for Syria to…