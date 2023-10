Πόλεμος στο Ισραήλ

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον ηγέτη της παλαιστινιακής τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε, είχε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το απόγευμα του Σαββάτου και ενώ στο Κάιρο διεξάγεται η Σύνοδος για την Ειρήνη, στην οποία συμμετέχει από τουρκικής πλευράς, ο υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

Ο Ερντογάν είπε στον Χανίγιε ότι η Άγκυρα εντείνει τις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός, δεσμεύθηκε ότι θα διασφαλίσει την ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει στη Γάζα, καθώς και ότι θα διευκολύνει τη δυνατότητα αποστολής τραυματισμένων Παλαιστινίων στη Γάζα.

Παράλληλα, εξέφρασε, για άλλη μία φορά, την άποψη ότι μια μόνιμη λύση στο ζήτημα Ισραήλ και Παλαιστίνης δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ μέσα στα σύνορα του 1967.

Τέλος, επισήμανε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να αγωνίζεται για μια μόνιμη ειρήνη στη διεθνή σκηνή.

President @RTErdogan spoke by phone with Head of Hamas Political Bureau Ismail Haniyeh.



The call addressed the latest situation and ongoing process in Gaza.



President Erdoğan stated that Türkiye is working to ensure that humanitarian aid reach Gaza, the injured be treated in…