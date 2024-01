Τέξας: «Στο κόκκινο» οι μεταναστευτικές ροές και η πολιτική αντιπαράθεση

Οριακή είναι η κατάσταση που επικρατεί στο Τέξας των ΗΠΑ τα τελευταία 24ωρα, καθώς έχουν αυξηθεί δραματικά οι μεταναστευτικές ροές με αποτέλεσμα η πολιτεία, καθώς και άλλες νότιες πολιτείες που βρίσκονται στα σύνορα των ΗΠΑ, να δέχονται ασφυκτική πίεση, ενώ την ίδια στιγμή σε οριακό σημείο είναι και η πολιτική αντιπαράθεση στη χώρα.

Σύμφωνα με το CBS News, οι αριθμοί προκαλούν πονοκέφαλο στις αμερικανικές αρχές, αφού, η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία, που έδειξαν ότι 302.034 παράνομοι μετανάστες – αριθμός ρεκόρ - πέρασαν από τα νοτιοδυτικά σύνορα στη χώρα, μια ακόμη ένδειξη ότι δεν λέει να εκτονωθεί η κρίση του μεταναστευτικού τον Δεκέμβριο. Ένας αριθμός που σπάει κάθε προηγούμενο ρεκόρ, όπως του περασμένου Σεπτεμβρίου με πάνω από 260.000 αφίξεις.

Σημειώνεται πως 3,8 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες παρανόμως από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν το 2021.

Παράλληλα με την πίεση στα σύνορα, οι Αμερικανοί στα social media αναμεταδίδουν με φρενήρη ρυθμό βίντεο από τα σύνορα στις νότιες πολιτείες τα οποία απεικονίζουν παράνομους μετανάστες να εισέρχονται σε αμερικανικό έδαφος ακόμη και υπό την εποπτεία των αμερικανικών αρχών χωρίς να παρεμποδίζονται, την ώρα που η αυθεντικότητά τους ελέγχεται. Σε άλλα βίντεο παρουσιάζεται η αυστηρή φύλαξη των συνόρων από τις δυνάμεις του Τέξας.

WATCH: An adult male from Peru entered the United States just miles south of Shelby Park in Eagle Pass, TX.



He walked past National Guard and Border Patrol agents and boarded a bus for processing.



Follow along with my on the ground reporting for @realDailyWire : pic.twitter.com/aA2tPTlsGz