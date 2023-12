Τέξας: Το Ανώτατο Δικαστήριο απαγόρευσε σε έγκυο με επικίνδυνη κύηση να υποβληθεί σε άμβλωση

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Τέξας απαγόρευσε σε μία γυναίκα να διακόψει την επικίνδυνη κύησή της, λίγες ώρες αφότου οι δικηγόροι της δήλωσαν ότι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πολιτεία, προκειμένου να υποβληθεί αλλού σε άμβλωση.

«Χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ουσία, το Δικαστήριο αναστέλλει διοικητικά την απόφαση του περιφερειακού δικαστηρίου της 7ης Δεκεμβρίου 2023», αναφέρεται στην απόφαση.

Republicans repeat after me. It’s never been about saving children. It’s controlling women. The GOP doesn’t care if she dies. It’s one less person to vote against their draconian laws. Women wake the hell up. GOP women, get a damn backbone. #KateCox #Abortion #Texas #KenPaxton pic.twitter.com/HXc8r6K2eY