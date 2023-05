Πόλεμος στην Ουκρανία

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους την Δευτέρα από ρωσική πυραυλική επίθεση από την οποία επλήγη νοσοκομείο στην πόλη Αβντιίβκα της ανατολικής Ουκρανίας, δήλωσε ο περιφερειάρχης Πάβλο Κιριλένκο.

«Οι Ρώσοι επιτέθηκαν στην πόλη με πυραύλους σήμερα το πρωί, χτύπησαν νοσοκομείο», δήλωσε ο περιφερειάρχης του Ντονέτσκ σε μήνυμά του στην εφαρμογή Telegram.

‼️The Russians shelled a hospital in #Avdiivka, #Donetsk Region, in the morning. Four people died, Pavlo Kyrylenko, head of Donetsk Oblast State Administration, reported.



