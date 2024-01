Τελ Αβίβ: Παλαιστίνιος σκότωσε γυναίκα και έπεσε με αυτοκίνητο πάνω σε πλήθος (vids)

Μια 70χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της και τουλάχιστον 17 άτομα τραυματίστηκαν σε επίθεση κοντά στο Τελ Αβίβ στο Ισραήλ, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τραυματίστηκαν σε μια ύποπτη επίθεση με αυτοκίνητο και μαχαίρι, στη Ραανάνα. Τραγικό θάνατο βρήκε μια 70χρονη γυναίκα, η οποία υπέκυψε στον τραυματισμό της με μαχαίρι.

Το «σοβαρό περιστατικό» ερευνάται, σύμφωνα με την αστυνομία του Ισραήλ. Σύμφωνα με τους Times of Israel, δύο Παλαιστίνιοι από τη Χεβρώνα κρατούνται από την ισραηλινή αστυνομία. Η αστυνομία περιέγραψε το περιστατικό ως τρομοκρατική επίθεση και δήλωσε οι δράστες προέρχονται από την ίδια οικογένεια και εισήλθαν παράνομα στο Ισραήλ, όπως μετέδωσε το Reuters.

Όπως ανακοινώθηκε από τις ισραηλινές αρχές πρόκειται για τον 44χρονο Μαχμούντ Ζιντάντ και τον 24χρονο Αχμέντ Ζιντάντ. Και οι δύο είναι κάτοικοι της πόλης Μπάνι Ναΐμ στη νότια Δυτική Όχθη, κοντά στη Χεβρώνα.

«Μετά από ένα σοβαρό περιστατικό που εκτυλίσσεται στη Ραανάνα, οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται επί τόπου και οι συνθήκες εξετάζονται», έγραψε η ισραηλινή αστυνομία σε ανάρτησή της στο X, πρώην Twitter.

Μετά την επίθεση εκδόθηκε ανακοίνωση κι από τη δημοτική αρχή που έδωσε εντολή να μείνουν κλειστά τα σχολεία. Σημειώνεται ότι το συμβάν καταγράφεται σε μία τεταμένη, για τη Μέση Ανατολή, περίοδο, με το Ισραήλ να βρίσκεται σε διαρκή, πλέον, σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ που μαζί με τη Χαμάς έχουν κλιμακώσει τις επιθέσεις.

🔴 Combined ramming and stabbing attacks were reported in Ra'anana on Monday afternoon, leaving over a dozen people injured. More details: https://t.co/FRESAUxIR5 📹 via Maariv pic.twitter.com/9OCRxvgYMh

«Το κοινό καλείται να παραμείνει σε επαγρύπνηση και να ακολουθεί τις οδηγίες της αστυνομίας»

AP Photo/Oded Balilty

🚨 BREAKING: OPERATION IN TEL AVIV; 19 SETTLERS WOUNDED INCLUDING 3 SEVERELY INJURED AND 1 IN CRITICAL CONDITION.



The number of injuries in the possible run-over and stabbing operation in "Ra'anana" near "Tel Aviv" has risen to 19.



At least four are in serious condition. One… pic.twitter.com/TxnopIl3BV