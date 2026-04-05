Σε περιόδους αβεβαιότητας, οι ειδικοί συνιστούν τη δημιουργία ενός αποθέματος τροφίμων στο σπίτι, εστιάζοντας σε προϊόντα μακράς διάρκειας που δεν απαιτούν μαγείρεμα.

Όπως επισημαίνουν κορυφαίοι ειδικοί στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένα τέτοιο απόθεμα είναι απαραίτητο σε περίπτωση που συγκρούσεις, ακραία καιρικά φαινόμενα ή κυβερνοεπιθέσεις διαταράξουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Αν και η αντιμετώπιση των κινδύνων απαιτεί συνολικότερες πολιτικές λύσεις, τα οικιακά αποθέματα μπορούν να εξασφαλίσουν πολύτιμο χρόνο σε περιόδους κρίσης.

Σε έναν ολοένα και πιο ασταθή κόσμο, οι ειδικοί τονίζουν τη σημασία επιλογής τροφίμων που διατηρούνται για μεγάλο διάστημα και μπορούν να καταναλωθούν με ελάχιστη ή καθόλου προετοιμασία – όπως κονσέρβες με όσπρια, λαχανικά και ψάρια, ρυζογκοφρέτες και βρώμη. Παράλληλα, είναι σημαντικό να επιλέγουμε τρόφιμα που μας αρέσουν, καθώς και μικρές «λιχουδιές» όπως σοκολάτες ή πατατάκια για την ψυχολογική τόνωση. Απαραίτητο είναι και το νερό – σε μεγάλες ποσότητες – όχι μόνο για πόση αλλά και για βασικές ανάγκες υγιεινής.

Οι ειδικοί καλούν όσους έχουν τη δυνατότητα να μοιράζονται τα αποθέματά τους με γείτονες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Με 1 στα 7 νοικοκυριά με παιδιά στο Ηνωμένο Βασίλειο να αντιμετωπίζει ήδη επισιτιστική ανασφάλεια, πολλοί δεν έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν αποθέματα – και η έλλειψη τροφίμων μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνική αναταραχή.

«Ναι, αποθηκεύστε τρόφιμα, αλλά να είστε έτοιμοι να τα μοιραστείτε ώστε να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή», επισημαίνει ο καθηγητής Τιμ Λανγκ. «Η εμπειρία δείχνει ότι σε κρίσεις και πολέμους, η κοινωνική συνοχή είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της τάξης».

Ο Λανγκ έχει προειδοποιήσει ότι η βρετανική κυβέρνηση θα έπρεπε να δημιουργεί αποθέματα τροφίμων – κάτι που δεν κάνει, σε αντίθεση με χώρες όπως η Ελβετία, η οποία παρέχει ακόμη και διαδικτυακό εργαλείο που υπολογίζει ακριβώς τα τρόφιμα που χρειάζεται κάθε νοικοκυριό. Για μια οικογένεια τεσσάρων ατόμων, το εβδομαδιαίο απόθεμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δεκάδες κονσέρβες, σούπες, ζυμαρικά και 47 μπουκάλια νερού 1,5 λίτρου. Αντίστοιχες οδηγίες έχει εκδώσει και η Γερμανία, ενώ χώρες όπως η Λετονία, η Λιθουανία και η Σουηδία, παρέχουν αναλυτικά εγχειρίδια επιβίωσης.

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι η χώρα έχει υψηλό βαθμό επισιτιστικής ασφάλειας, βασισμένο τόσο στην ισχυρή εγχώρια παραγωγή όσο και στις εισαγωγές μέσω σταθερών εμπορικών οδών. Το Ηνωμένο Βασίλειο παράγει περίπου το 60% των τροφίμων του εγχώρια, ενώ οι ΗΠΑ, η Γαλλία και η Αυστραλία είναι όλες επισιτιστικά αυτάρκεις, και η Ολλανδία είναι 80% αυτάρκης.

«Η κυβέρνηση παρακολουθεί ενεργά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον αντίκτυπο στους τομείς τροφίμων και γεωργίας μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος. «Δεν υπάρχει λόγος να αλλάξουν οι καταναλωτές τις αγοραστικές τους συμπεριφορές και είμαστε έτοιμοι να δράσουμε γρήγορα και κατάλληλα για να υποστηρίξουμε τον γεωργικό μας κλάδο και να προστατεύσουμε την επισιτιστική ασφάλεια».

Ωστόσο, ο Λανγκ κατηγορεί τις αρχές για εφησυχασμό, καλώντας τους πολίτες να πιέσουν για πιο ρεαλιστική προετοιμασία απέναντι σε πιθανές κρίσεις.

Ενδεικτικό εβδομαδιαίο απόθεμα τροφίμων για μια τετραμελή οικογένεια: