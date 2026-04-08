Τις ουσιώδεις ασάφειες που εξακολουθούν να περιβάλλουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και Ισραήλ, αναδεικνύει σε δημοσίευμα του το Reuters, επισημαίνοντας ότι, παρά την αρχική σύγκλιση, οι αποκλίσεις στις θέσεις των εμπλεκόμενων πλευρών παραμένουν βαθιές και δυνητικά καθοριστικές για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων.

Παρότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη κατέληξαν σε μια εκεχειρία 14 ημερών, το πλαίσιο των προτάσεων που έχουν τεθεί στο τραπέζι αποτυπώνει σημαντικές διαφορές. Το ιρανικό σχέδιο 10 σημείων, το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε ως βάση συζήτησης, αποκλίνει αισθητά από το αμερικανικό σχέδιο 15 σημείων που είχε προηγουμένως διαβιβαστεί μέσω Πακιστάν. Οι διαφορές αυτές εντοπίζονται σε κομβικά ζητήματα, δημιουργώντας «κενά» που απαιτούν γεφύρωση.

Ενδεικτικά, η Τεχεράνη εμφανίζεται να επιμένει στη συνέχιση του εμπλουτισμού ουρανίου, θέση που ο Τραμπ έχει κατηγορηματικά απορρίψει. Παράλληλα, το ιρανικό κείμενο δεν περιλαμβάνει καμία αναφορά στο βαλλιστικό πρόγραμμα, παρότι ΗΠΑ και Ισραήλ το θεωρούν κρίσιμο πεδίο περιορισμών.

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της συμφωνίας διαδραμάτισε το Πακιστάν, με τον πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ να ανακοινώνει δημόσια την επίτευξη εκεχειρίας. Ωστόσο, η τοποθέτησή του δεν περιλάμβανε αναφορές στα επιμέρους σχέδια ούτε σε ενδεχόμενη εμπλοκή του Ισραήλ, ενώ την ίδια στιγμή οι ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο συνεχίζονταν. Πακιστανός αξιωματούχος άφησε να εννοηθεί ότι το Ιράν μπορεί να αποσπάσει οφέλη σε επίπεδο ανοικοδόμησης και κυρώσεων, αλλά όχι στο ζήτημα του εμπλουτισμού.

Από την πλευρά των ΗΠΑ, ο Τραμπ δήλωσε ότι η αναστολή στρατιωτικών επιχειρήσεων για δύο εβδομάδες τελεί υπό τον όρο πλήρους και ασφαλούς ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η απόσταση από μια συνολική συμφωνία ειρήνης παραμένει μεγάλη, παρότι αναγνώρισε πρόοδο σε επιμέρους ζητήματα.

Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, το αμερικανικό σχέδιο περιλαμβάνει αυστηρές απαιτήσεις: απομάκρυνση αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, πλήρη διακοπή εμπλουτισμού, περιορισμό του πυραυλικού προγράμματος και παύση στήριξης περιφερειακών συμμάχων.

Η Τεχεράνη, μέσω του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, δηλώνει ότι αποδέχεται την παύση «αμυντικών επιχειρήσεων» υπό όρους, ενώ επιμένει ότι οι ΗΠΑ έχουν κατ’ αρχήν αποδεχθεί βασικές ιρανικές θέσεις, όπως η συνέχιση του εμπλουτισμού, η άρση κυρώσεων και ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ. Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ ξεκαθαρίζει ότι η εκεχειρία δεν επεκτείνεται στον Λίβανο και ότι οι ΗΠΑ θα επιμείνουν σε σκληρούς όρους κατά τις επικείμενες διαπραγματεύσεις.

