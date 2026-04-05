Συρία: Ο Ζελένσκι συζήτησε θέματα περιφερειακής ασφάλειας με τον ομόλογό του Άχμαντ αλ Σάρα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε σήμερα στη Δαμασκό με τον Σύρο ομόλογό του, τον Άχμαντ αλ Σάρα, με τον οποίο συζήτησε κυρίως θέματα περιφερειακής ασφάλειας και τον πόλεμο με τη Ρωσία.

«Συζητήσαμε την κατάσταση στην περιοχή και τις προοπτικές καλυτέρευσής της. Εξετάσαμε επίσης τις συνθήκες στον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας» ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του μετά τη συνάντηση.

«Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας», συνέχισε, προσθέτοντας ότι συζητήθηκε επίσης το θέα της διατροφικής ασφάλειας.

Ο Ζελένσκι συνοδευόταν από τον υπουργό Εξωτερικών της Τουκρίας Χακάν Φιντάν, αφού προηγουμένως επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη για συζητήσεις με αντικείμενο τη συνεργασία των δύο χωρών και την κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή. Σύμφωνα με το επίσημο συριακό πρακτορείο Sana, συναντήθηκαν και οι δύο με τον υπουργό Εξωτερικών της Συρίας Ασάαντ αλ Σαϊμπάνι.

Η Ουκρανία ανησυχεί ότι ένας παρατεταμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που ήδη προκαλεί μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση, θα οδηγήσει σε μείωση των παραδόσεων όπλων στο Κίεβο και θα επιτρέψει στη Ρωσία να γεμίσει τα θησαυροφυλάκιά της, χάρη στην εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.