Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ανακοίνωσε επενδύσεις 680 ​​εκατ. για υποστήριξη σιδηροδρομικών μεταφορών και ΑΠΕ

Ανακοινώθηκε σήμερα (13/12) νέο επενδυτικό πακέτο 680 ​​εκατ. για την υποστήριξη πέντε εμβληματικών επενδύσεων στις σιδηροδρομικές μεταφορές και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων.

Όπως αναφέρθηκε σε δημοσίευση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, πρώην Twitter «Μαζί, θέτουμε τα θεμέλια για βιώσιμη ανάπτυξη και στενότερη ολοκλήρωση».

Today, we are announcing a new €680 million investment package to support five flagship investments in rail transport and renewable energy in the #WesternBalkans.



Together, we are laying the foundations for sustainable growth and closer integration.