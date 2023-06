Αεροπλάνα και πλοία αναζητούν το τουριστικό υποβρύχιο με τους πέντε εξερευνητές του Τιτανικού

Συνεχίζεται η αγωνία για την τύχη των επιβαινόντων του υποβρυχίου Titan το οποίο εξαφανίστηκε ενώ έκανε ψυχαγωγική βόλτα στο ναυάγιο του Τιτανικού με τα περιθώρια να στενεύουν όσο περνούν οι ώρες και τελειώνει το οξυγόνο.

Όπως έγινε γνωστό μεταξύ των μελών της αποστολής που πλήρωσαν έκαστος 250.000 δολάρια είναι και ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Χάμις Χάρτινγκ καθώς και εξέχοντες επιστήμονες που αγνοούνται από το πρωί της Κυριακής τοπική ώρα.

A search is underway for a submarine that went missing off the coast of Canada while taking tourists to explore the wreckage of the Titanic https://t.co/wBrOd2C66N pic.twitter.com/OywFoG0YlB — Reuters (@Reuters) June 20, 2023

«Εξερευνούμε και κινητοποιούμε όλες τις επιλογές για να φέρουμε το πλήρωμα πίσω με ασφάλεια. Ολόκληρη η εστίασή μας είναι στα μέλη του πληρώματος στο υποβρύχιο και στις οικογένειές τους», ανακοίνωσε η OceanGate Expeditions για το συγκεκριμένο υποβρύχια που έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει έως και πέντε άτομα.

Το Λιμενικό των ΗΠΑ και του Καναδά συνεχίζει και σήμερα με πλοία και αεροσκάφη τις έρευνες για τον εντοπισμό ενός μικρού τουριστικού υποβρυχίου το οποίο έχει εξαφανιστεί από την Κυριακή στα ανοικτά των νοτιοανατολικών ακτών του Καναδά με πέντε επιβαίνοντες οι οποίοι θα επισκέπτονταν το ναυάγιο του Τιτανικού.

Οι αρχές ενημερώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής από τη διαχειρίστρια εταιρεία του υποβρυχίου, την OceanGate Expeditions, ότι αυτό έχει εξαφανιστεί, δήλωσε χθες, Δευτέρα, το απόγευμα στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο αντιναύαρχος Τζον Μάουγκερ του αμερικανικού λιμενικού.

«Εργαζόμαστε πάρα πολύ σκληρά» για να το εντοπίσουμε, τόνισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιχείρηση έρευνας διεξάγεται τόσο κάτω από το νερό όσο και στην επιφάνεια της θάλασσας, «περίπου 1.450 χιλιόμετρα ανατολικά του Κέιπ Κοντ σε βάθος περίπου 4.000 μέτρων».

«Είναι μια απομακρυσμένη περιοχή και είναι δύσκολο να διεξάγουμε έρευνα σε αυτή», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι το υποβρύχιο διαθέτει οξυγόνο για να μπορεί να μείνει κάτω από τη θάλασσα για 96 ώρες. Ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρο αν αυτό εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από το νερό ή αν έχει αναδυθεί και για κάποιο λόγο δεν μπορεί να επικοινωνήσει.

Ο Μάουγκερ πρόσθεσε ότι έχει ζητηθεί βοήθεια και από εμπορικά πλοία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Telegraph, ο Χάμις Χάρντινγκ CEO της Action Aviation είχε γράψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ακολούθησε την OceanGate ως «ειδικός αποστολής». Ο δισεκατομμυριούχος Χάρντινγκ είναι λάτρης της περιπέτειας και των ιδιαίτερων ταξιδιών καθώς συμμετείχε στην πέμπτη διαστημική πτήση της Blue Origin το 2022 ενώ κατέχει και το ρεκόρ Γκίνες για τον ταχύτερη περιήγηση στη Γη (46 ώρες, 40 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα) μέσω του Βόρειου και του Νότιου Πόλου, 46 ώρες με αεροσκάφος.

A search is underway for a deep-sea vessel that was reported missing with five people aboard after it dove toward the deteriorating wreck site of the Titanic ocean liner. Here's what we know so far. https://t.co/pYe9TcWWwZ — The Associated Press (@AP) June 20, 2023

«Είμαστε βαθύτατα ευγνώμονες για τη βοήθεια που λάβαμε από πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες και εταιρείες ανοιχτής θαλάσσης, στις προσπάθειές μας να αποκαταστήσουμε την επαφή με το σκάφος», σημειώνει η OceanGate.

Στο λογαριασμό της στο Τwitter η Action Aviation έχει αναρτημένη την είδηση της έναρξης της αποστολής πριν από λίγες ημέρες, το εξής στο «Το υποβρύχιο είχε μια επιτυχημένη εκκίνηση».

RMS TITANIC EXPEDITION 2023



4am start this morning on the RMS Titanic Expedition Mission 5 with @oceangateexped. The sub had a successful launch and Hamish is currently diving.

Stay tuned for further updates!



@the_explorers_club @ActionAviation0 #titanic #titansub #discovery pic.twitter.com/qVGoYeHVwd — Action Aviation (@actionaviation) June 18, 2023

Σύμφωνα με τον σύμβουλο της εταιρείας, το υποβρύχιο έχει επάρκεια οξυγόνου για 96 ώρες. Όπως μεταδίδει το BBC, η εταιρεία OceanGate Expeditions χρεώνει τους επισκέπτες 250.000 δολάρια για μια θέση στην 8ήμερη αποστολή της ώστε να δουν το ναυάγιο ενώ στην ιστοσελίδα της χαρακτηρίζει το ταξίδι με το υποβρύχιο ως μια «ευκαιρία να ξεφύγετε από την καθημερινότητα και να ανακαλύψετε κάτι πραγματικά εξαιρετικό».

Σύμφωνα με αξιωματούχο της εταιρείας γίνονται ενέργειες για να στείλουν το συντομότερο δυνατό στο σημείο του ναυαγίου ένα τηλεχειριζόμενο όχημα που μπορεί να φτάσει σε βάθος 6.000 μέτρων.

Ο υποναύαρχος John W. Mauger δήλωσε στο Fox News ότι το υποβρύχιο μπορεί να έχει κολλήσει στα συντρίμμια – και είπε ότι η ακτοφυλακή δεν έχει τις δυνατότητες να το προσεγγίσει αν συμβαίνει κάτι τέτοιο.

«Δεν διαθέτουμε εξοπλισμό επί τόπου που να μπορεί να κάνει έρευνα του πυθμένα… υπάρχουν πολλά συντρίμμια [σε αυτό το ναυάγιο], οπότε ο εντοπισμός θα είναι δύσκολος» είπε και πρόσθεσε ότι «Δεν έχουμε τις δυνατότητες αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή, επικεντρωνόμαστε στην προσπάθεια να το εντοπίσουμε».

Δισεκατομμυριούχος μεταξύ των επιβαινόντων

Δεν είναι σαφές πόσες ώρες αυτονομίας οξυγόνου διαθέτει το βαθυσκάφος για να κρατηθεί το πλήρωμα στη ζωή. Σύμφωνα με το σάιτ της εταιρείας, το σκάφος Titan φέρεται να έχει 96 ώρες αυτονομίας.

Μεταξύ αυτών που συμμετέχουν στην αποστολή, σύμφωνα με τη Daily Mail, είναι ο δισεκατομμυριούχος Χάμις Χάρντινγκ, διευθύνων σύμβουλος της Acton Aviation στο Ντουμπάι.

Η οικογένεια του Βρετανού δισεκατομμυριούχου Χάμις Χάρντινγκ το επιβεβαίωσε. Ο θετός του γιος έγραψε στο Facebook ότι ο Χάρντινγκ "αγνοείται σε υποβρύχιο" και ζήτησε "σκέψεις και προσευχές". Ο θετός γιος στη συνέχεια αφαίρεσε την ανάρτηση, επικαλούμενος σεβασμό στην ιδιωτική ζωή της οικογένειας.

Ο ίδιος ο Χάρντινγκ είχε δημοσιεύσει στο Facebook μια μέρα νωρίτερα ότι θα βρισκόταν στο υποβρύχιο. Έκτοτε δεν υπήρξαν αναρτήσεις από τον ίδιο.

Οι ειδικοί λένε ότι τα συντρίμμια βρίσκονται σε τέτοια θέση που θα είναι μια δύσκολη αποστολή ανάσυρσης.

3 tugs seem headed to site of Titanic wreck, where a small submersible that takes paying tourists to view wreck has gone missing

AIS shows 3 tugs left 🇨🇦port St Johns, listing destination as Titanic wreck site & SAR.

3 vessels are Polar Prince, Kopit Hobson 1752, Horizon Arctic pic.twitter.com/TSO45EplMZ — MarineTraffic (@MarineTraffic) June 19, 2023

«Είναι πολύ ανησυχητικό. Θα μπορούσε να έχει εμπλακεί στα συντρίμμια του Τιτανικού, δεν ξέρουμε ακόμα. Το σημείο του ναυαγίου είναι πολύ μακριά από οπουδήποτε.

Η μόνη ελπίδα που έχει κανείς είναι ότι το μητρικό σκάφος θα έχει ένα εφεδρικό σκάφος που θα μπορεί να διερευνήσει αμέσως τι συμβαίνει», δήλωσε ο πρώην υποναύαρχος Chris Parry κατά τη διάρκεια εμφάνισης στο Sky News.

Είχε εξαφανιστεί και στο παρελθόν

Σύμφωνα με τη Daily Mail, τα υποβρύχια Τιτάν δεν έχουν τρόπο να κατευθύνονται κάτω από το νερό. Αντ' αυτού, βασίζονται σε μηνύματα κειμένου από το μητρικό σκάφος, που τους δίνουν οδηγίες για το πού να πάνε. Πέρυσι, ένας δημοσιογράφος του CBS βρισκόταν στο μητρικό σκάφος όταν το υποβρύχιο ξέφυγε από την πορεία του. Εξαφανίστηκε για δυόμισι ώρες πριν επιστρέψει. Κανείς από τους επιβαίνοντες δεν έπαθε τίποτα.»

Το ναυάγιο του Τιτανικού βρίσκεται σε βάθος 3.800 μέτρων στον πυθμένα του Ατλαντικού. Βρίσκεται περίπου 600 χιλιόμετρα μακριά από τις ακτές του Νιουφάουντλαντ του Καναδά.

Το επιβατηγό οχηματαγωγό, που ήταν το μεγαλύτερο πλοίο της εποχής του, προσέκρουσε σε παγόβουνο στο παρθενικό του ταξίδι από το Σαουθάμπτον στη Νέα Υόρκη το 1912. Από τους 2.200 επιβάτες και το πλήρωμα που επέβαιναν στο πλοίο, περισσότεροι από 1.500 έχασαν τη ζωή τους.

Ο Τιτανικός έχει εξερευνηθεί εκτενώς από τότε που ανακαλύφθηκε το ναυάγιο το 1985.