Με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, συναντήθηκε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός την Τρίτη.

«Συζητήσαμε για την περαιτέρω αμυντική συνεργασία μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ, με ιδιαίτερη έμφαση στην αεράμυνα και τις ικανότητες μεγάλου βεληνεκούς», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Χ.

Δήλωσε πως ενημέρωσε τον Μπλίνκεν και τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν για την κατάσταση στο πεδίο της μάχης, τα σχέδια για το 2024 και τα μέσα που απαιτούνται για την εκπλήρωσή τους.

«Τονίσαμε ότι η μεγαλύτερη αμυντική συνεργασία και η συμπαραγωγή θα αυξήσει την αυτοδυναμία της Ουκρανίας, μειώνοντας παράλληλα την εξάρτησή της από την ξένη στρατιωτική και οικονομική βοήθεια», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Βασιζόμαστε στη συνεχή υποστήριξη των ΗΠΑ, η οποία είναι απαραίτητη για τη χώρα μας», τόνισε.

Η ανάρτηση Ζελένσκι:

I met with @SecBlinken to thank the United States, President Biden, Congress, and the American people for their unwavering support and leadership in supporting Ukraine.



We count on continued U.S. support, which is essential for our country.



I informed Secretary Blinken and NSA… pic.twitter.com/FGRuC17g6y