Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις κατηγόρησαν τη Ρωσία ότι βοηθά το Ιράν να στοχεύει τις αμερικανικές δυνάμεις στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής και δήλωσαν ότι θα θέσουν το ζήτημα την Παρασκευή στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της G7 στη Γαλλία.

Ο Ρούμπιο θα συμμετάσχει στη δεύτερη ημέρα της συνάντησης των υπουργών των κορυφαίων δυτικών δημοκρατιών, η οποία πραγματοποιείται εν μέσω των πολέμων στο Ιράν και την Ουκρανία, της οικονομικής αβεβαιότητας και της αυξανόμενης ανησυχίας για την απρόβλεπτη εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι υπουργοί αναμένεται επίσης να συζητήσουν για τα Στενά του Ορμούζ, τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό του Κόλπου για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, την οποία το Ιράν έχει ουσιαστικά αποκλείσει, προκαλώντας ραγδαία αύξηση των τιμών της ενέργειας και αναταραχή στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Δύο δυτικές πηγές ασφαλείας και ένας περιφερειακός αξιωματούχος κοντά στην Τεχεράνη δήλωσαν στο Reuters ότι η Μόσχα παρέχει δορυφορικές εικόνες στην Τεχεράνη και βοήθησε επίσης το Ιράν να αναβαθμίσει τα drones του, ώστε να μιμηθούν τις αντίστοιχες εκδόσεις που χρησιμοποιεί η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας.

Άλλα μέσα ενημέρωσης έχουν επίσης αναφερθεί ότι η Ρωσία βοηθά το Ιράν στη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, ακριβώς όπως η Τεχεράνη βοήθησε τη Μόσχα στον πόλεμο της εναντίον της Ουκρανίας.

«Είμαστε βαθιά ανήσυχοι για τους δεσμούς μεταξύ Ρωσίας και Ιράν, οι οποίοι είναι μακροχρόνιοι όσον αφορά τις κοινές δυνατότητες – για παράδειγμα, τα drones που παρέχει το Ιράν στη Ρωσία και τα οποία έχουν εμπλακεί στη σύγκρουση στην Ουκρανία», δήλωσε η βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Yvette Cooper.

«Έχουμε επίσης διαπιστώσει ότι η Ρωσία παρέχει υποστήριξη στο Ιράν στη σύγκρουση της Μέσης Ανατολής», δήλωσε ο Κούπερ στους δημοσιογράφους κατά τη συνάντηση στο αβαείο Vaux-de-Cernay κοντά στο Παρίσι. «Ως χώρες της G7, έχουμε κοινό συμφέρον να συνεργαστούμε για να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα.»

Την Πέμπτη, η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι η Ρωσία «βοηθά το Ιράν με πληροφορίες για να στοχεύσει Αμερικανούς, να σκοτώσει Αμερικανούς» και υποστηρίζει την Τεχεράνη με drones, ώστε να μπορεί να επιτεθεί σε γειτονικές χώρες και σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.

Πριν αναχωρήσει για την Ευρώπη, ο Ρούμπιο φάνηκε να υποβαθμίζει τις ανησυχίες σχετικά με τις κατηγορίες εναντίον της Μόσχας.

«Νομίζω ότι η Ρωσία επικεντρώνεται κυρίως στον πόλεμο που διεξάγει αυτή τη στιγμή. Πέρα από αυτό, δεν έχω τίποτα να προσθέσω αυτή τη στιγμή», είπε.

Η Ρωσία απορρίτει τις κατηγορίες για την ανταλλαγή πληροφοριών

Σε συνέντευξη που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό κανάλι France 2 το βράδυ της Πέμπτης, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, επανέλαβε τις αρνήσεις της Μόσχας σχετικά με τις κατηγορίες για την ανταλλαγή πληροφοριών.

«Έχουμε προμηθεύσει το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό, αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε τις κατηγορίες που διατυπώνονται εναντίον μας ότι διαβιβάζουμε πληροφορίες στο Ιράν», δήλωσε, σύμφωνα με τη μετάφραση των σχολίων του από το France 2.

Δύο Ευρωπαίοι διπλωμάτες δήλωσαν ότι οι υπουργοί σκόπευαν να θέσουν το ζήτημα της ρωσο-ιρανικής συνεργασίας κατά τη διάρκεια των συνομιλιών της Παρασκευής, ελπίζοντας να πιέσουν τις ΗΠΑ να υιοθετήσουν μια πιο σκληρή στάση έναντι της Μόσχας.

«Υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε ότι σήμερα η Ρωσία υποστηρίζει τις προσπάθειες του Ιράν, τόσο στρατιωτικές όσο και άλλες, οι οποίες φαίνεται να στρέφονται, ειδικότερα, κατά αμερικανικών στόχων», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό στο τέλος της πρώτης ημέρας της συνάντησης.

Οι Σύμμαχοι θέλουν διευκρινίσεις από τον Ρούμπιο σχετικά με τους πολεμικούς στόχους του Ιράν

Οι εταίροι της Ουάσιγκτον ελπίζουν επίσης να αποκτήσουν μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ και σχετικά με το αν υπάρχει κάποιος ουσιαστικός διπλωματικός δίαυλος για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, το Ιράν έχει εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, αμερικανικών βάσεων και κρατών του Κόλπου, καθώς και έχει αποκλείσει αποτελεσματικά τις εξαγωγές καυσίμων από τη Μέση Ανατολή μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Υπογραμμίζοντας τις προσπάθειές της να δείξει στην Ουάσιγκτον ότι αναλαμβάνει δράση, η Γαλλία οργάνωσε την Πέμπτη τηλεδιάσκεψη με περίπου 35 στρατιωτικούς από όλο τον κόσμο, αναζητώντας εταίρους και προτάσεις για μια αποστολή με στόχο την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, μόλις τελειώσει ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι η διήμερη συνάντηση συγκεντρώνει υπουργούς από τις χώρες του G7 – Βρετανία, Καναδά, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία και ΗΠΑ – καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.