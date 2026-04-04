Συνάντηση Ερντογάν - Ζελένσκι: Στο «τραπέζι» η συνεργασία για την εκμετάλλευση φυσικού αερίου

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι συμφώνησε με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να κάνουν «νέα βήματα» στη συνεργασία τους για την ασφάλεια, προσθέτοντας ότι υπάρχει η πολιτική βούληση και ότι οι ομάδες εργασίας των δύο χωρών θα οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειες σύντομα.

«Αυτό ισχύει πρωτίστως για τους τομείς στους οποίους μπορούμε να υποστηρίξουμε την Τουρκία: τεχνογνωσία, τεχνολογία και εμπειρία», έγραψε σε ανάρτησή του στο Telegram μετά τη συνάντηση με τον Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν την πιθανή συνεργασία τους σε κοινά έργα υποδομής φυσικού αερίου και εκμετάλλευσης κοιτασμάτων αερίου.

Ο Ερντογάν είπε στον Ζελένσκι ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

Σημείωσε επίσης ότι η Τουρκία αποδίδει μεγάλη σημασία στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα και ότι η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού είναι ζωτικής σημασίας.