Συναγερμός σε Γερμανία, Αυστρία, Ισπανία και Γαλλία για πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις

Η γερμανική αστυνομία πραγματοποίησε ελέγχους στον καθεδρικό της Κολονίας, με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, έπειτα από μια «αναγγελία κινδύνου» για τη νύχτα του Αγίου Σιλβέστρου, δηλαδή την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

«Μολονότι η πληροφορία αφορά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, θα φροντίσουμε από απόψε για την ασφάλεια των επισκεπτών του καθεδρικού ναού, ενόψει των Χριστουγέννων», είπε ο αρχηγός της αστυνομίας της Κολονίας, Μίχαελ Έσερ.

Μετά τη βραδινή λειτουργία και με τη σύμφωνη γνώμη του υπεύθυνου για την ασφάλεια του ναού, ο χώρος ερευνήθηκε από εκπαιδευμένους σκύλους. «Την Κυριακή, όλοι οι επισκέπτες θα ελεγχθούν προτού να μπουν στον χώρο λατρείας» διευκρίνισε η αστυνομία, συστήνοντας στους πιστούς να φτάσουν νωρίς και να μην έχουν μαζί τους τσάντες.

JUST IN - Islamists planned attack on Cologne Cathedral, several arrests in Vienna and Germany — BILD pic.twitter.com/q91FqJFsKu