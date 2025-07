Συμφωνία ΕΕ-Ισραήλ για τη βελτίωση των ανθρωπιστικών συνθηκών στη Λωρίδα της Γάζας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έφθασε σε συμφωνία με το Ισραήλ για τη βελτίωση των ανθρωπιστικών συνθηκών στη Λωρίδα της Γάζας. Η συμφωνία περιλαμβάνει την αύξηση των φορτηγών μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας και το άνοιγμα σημείων διέλευσης προμηθειών, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

«Αυτά τα μέτρα θα εφαρμοσθούν τις προσεχείς ημέρες, με την κοινή αντίληψη ότι βοήθεια μεγάλης κλίμακας πρέπει να παραδοθεί απευθείας στον πληθυσμό και ότι θα συνεχίσουν να λαμβάνονται μέτρα ώστε να διασφαλισθεί ότι δεν θα εκτραπεί προς την Χαμάς», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση της Κάγια Κάλας.

Today, we reached an agreement with Israel to expand humanitarian access to Gaza.



This deal means more crossings open, aid and food trucks entering Gaza, repair of vital infrastructure and protection of aid workers.



We count on Israel to implement every measure agreed.