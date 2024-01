Συμφωνία Άγκυρας-Κιέβου: Τουρκικές κατασκευαστικές θα συμμετάσχουν στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας

Τουρκία και Ουκρανία υπέγραψαν συμφωνία που θα επιτρέψει σε τουρκικές κατασκευαστικές εταιρείες να συμμετάσχουν στην ανοικοδόμηση ουκρανικών υποδομών που έχει υποστεί ζημιές από τη ρωσική εισβολή, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι δύο χώρες.

Η Τουρκία μοιράζεται θαλάσσια σύνορα τόσο με την Ουκρανία όσο και με τη Ρωσία στη Μαύρη Θάλασσα και διατηρεί καλούς δεσμούς και με τις δύο χώρες. Η Άγκυρα συνεργάστηκε με τα Ηνωμένα Έθνη για τη σύναψη μιας συμφωνίας για την ασφαλή εξαγωγή σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

Αντιτίθεται στη ρωσική εισβολή, καθώς και στις κυρώσεις της Δύσης κατά της Μόσχας.

Σε συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη, ο Τούρκος υπουργός Εμπορίου Ομέρ Μπολάτ, ο υπουργός Μεταφορών Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου και ο Ουκρανός υπουργός Υποδομών Ολεξάντρ Κουμπράκοφ υπέγραψαν ένα έγγραφο που καθορίζει τις παραμέτρους για μια «Τουρκο-Ουκρανική Ομάδα Ανοικοδόμησης».

