Στόλτενμπεργκ: Ενισχυμένη η επαγρύπνηση του ΝΑΤΟ

Eπικοινωνία με τον Γερμανό Καγκελάριο Όλαφ Σολτς είχε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, ο οποίος με ανάρτησή του στο Twitter σημειώνει για το "σαμποτάζ" στους αγωγούς Nord Stream ότι «υποστηρίζουμε τις συνεχιζόμενες έρευνες και την ενισχυμένη επαγρύπνηση ΝΑΤΟ».

Ειδικότερα ο κ. Στόλτενμπεργκ ανέφερε:

«Καλή επικοινωνία με τον Γερμανό Καγκελάριο Όλαφ Σολτς. Τον ευχαρίστησα για τη συνεχή υποστήριξη της Γερμανίας στην Ουκρανία αυτή την κρίσιμη στιγμή. Συζητήσαμε επίσης το σαμποτάζ στο Nordstream. Υποστηρίζουμε τις συνεχιζόμενες έρευνες και την ενισχυμένη επαγρύπνηση του ΝΑΤΟ».

Good call with @Bundeskanzler Olaf Scholz. Thanked him for #Germany's continued support to #Ukraine at this critical time. We also discussed the Nordstream sabotage. We support ongoing investigations & enhanced #NATO vigilance.