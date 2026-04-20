Στο κοινοβούλιο ο Στάρμερ εν μέσω πιέσεων για την υπόθεση Μάντελσον

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αναμένεται να απευθυνθεί στο κοινοβούλιο τη Δευτέρα, εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων και εκκλήσεων για παραίτηση, λόγω της υπόθεσης διορισμού του βετεράνου στελέχους των Εργατικών Πίτερ Μάντελσον ως πρέσβη στις ΗΠΑ, πριν ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία ελέγχου.

Ο 72χρονος Μάντελσον απομακρύνθηκε τον Σεπτέμβριο, μετά από αποκαλύψεις για τη στενή σχέση του με τον εκλιπόντα Αμερικανό εγκληματία για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Έπσταϊν, ενώ ο Στάρμερ έχει ήδη ζητήσει συγγνώμη για τον αρχικό διορισμό του.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι διαπιστώθηκε εκ των υστέρων πως ο Μάντελσον δεν είχε περάσει επιτυχώς τον έλεγχο ασφαλείας που είχε διενεργηθεί πριν αναλάβει τα καθήκοντά του τον Φεβρουάριο του 2025, εξέλιξη που εντείνει την πολιτική πίεση στον πρωθυπουργό, του οποίου η δημοτικότητα έχει υποχωρήσει μετά τη σαρωτική νίκη των Εργατικών στις εκλογές του 2024.

Ο Στάρμερ, ο οποίος είχε διαβεβαιώσει το κοινοβούλιο ότι είχαν τηρηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, χαρακτήρισε «ασυγχώρητο» το γεγονός ότι δεν είχε ενημερωθεί για την αποτυχία του ελέγχου νωρίτερα. Μετά τις αποκαλύψεις, απομακρύνθηκε ο ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών, Όλι Ρόμπινς.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα «παρουσιάσει τα σχετικά γεγονότα» στους βουλευτές, ενώ ο Ρόμπινς αναμένεται να καταθέσει ενώπιον κοινοβουλευτικής επιτροπής την Τρίτη.

Η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Στάρμερ για παραπλάνηση και ανικανότητα, υποστηρίζοντας ότι η θέση του δεν είναι πλέον βιώσιμη. Τρεις εβδομάδες πριν από τις τοπικές εκλογές, στις οποίες οι Εργατικοί αναμένεται να υποστούν απώλειες, η υπόθεση έχει αναζωπυρώσει αμφιβολίες για την ηγεσία του, αν και κανένα κορυφαίο στέλεχος του κόμματός του δεν έχει ζητήσει την αποχώρησή του.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι και η υπουργός Τεχνολογίας Λιζ Κένταλ υποστήριξαν ότι ο Στάρμερ δεν θα είχε επιτρέψει τον διορισμό του Μάντελσον εάν γνώριζε εκ των προτέρων την αποτυχία του ελέγχου ασφαλείας.