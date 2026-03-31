Στο «φως» συνομιλία Σιγιάρτο - Λαβρόφ για άρση κυρώσεων σε πρόσωπο συνδεδεμένο με ολιγάρχη

Η διαρροή ηχογραφημένης τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο και του Ρώσου ομολόγου του Σεργκέι Λαβρόφ φέρνει στο προσκήνιο μια υπόθεση με σαφείς πολιτικές προεκτάσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο επίμαχο απόσπασμα, σύμφωνα με το Euronews, ο Ούγγρος αξιωματούχος εμφανίζεται να δηλώνει πρόθυμος να συμβάλει σε πρωτοβουλία για την άρση ευρωπαϊκών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί σε συγγενικό πρόσωπο Ρώσου ολιγάρχη.

Στο ηχητικό ντοκουμέντο, διάρκειας 94 δευτερολέπτων, που δημοσιοποιήθηκε από μία ομάδα ερευνητικών δημοσιογράφων, εμφανίζεται ο Λαβρόφ να απευθύνει αίτημα προς τον Σιγιάρτο για την απομάκρυνση της Γκουλμπαχόρ Ισμαΐλοβα - αδελφής του ολιγάρχη Αλίσερ Ουσμάνοφ - από τη λίστα κυρώσεων της ΕΕ. Ο Ούγγρος υπουργός απαντά σε συγκρατημένο τόνο, εκφράζοντας διάθεση να προωθήσει το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Σας καλώ κατόπιν αιτήματος του Αλίσερ και μου ζήτησε να σας υπενθυμίσω ότι εργαζόσασταν για το θέμα της αδελφής του», φέρεται να λέει ο Λαβρόφ. Ο Σιγιάρτο απαντά: «μαζί με τους Σλοβάκους υποβάλλουμε πρόταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαγραφή της».

Η αποκάλυψη έρχεται σε χρονική συγκυρία αυξημένης πίεσης για τον Ούγγρο υπουργό, μετά από δημοσίευμα της Washington Post που τον εμπλέκει σε κοινοποίηση ευαίσθητων πληροφοριών προς τη Ρωσία κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες.

Το ζήτημα αποκτά πρόσθετη πολιτική βαρύτητα ενόψει των βουλευτικών εκλογών στην Ουγγαρία στις 12 Απριλίου, όπου οι σχέσεις της κυβέρνησης με τη Μόσχα και η εξωτερική επιρροή βρίσκονται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης.

Η συνομιλία καταγράφηκε στις 30 Αυγούστου 2024, λίγο μετά την επιστροφή του Σιγιάρτο από την Αγία Πετρούπολη στη Βουδαπέστη. Στο ηχητικό, ο ίδιος αναφέρει ότι θα προωθήσει την αφαίρεση της Ισμαΐλοβα από τη λίστα «την επόμενη εβδομάδα», επισημαίνοντας ότι «με την έναρξη της νέας περιόδου αναθεώρησης θα τεθεί στην ατζέντα – θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αφαιρεθεί».

Hungarian media leaked audio of a conversation between Lavrov and Hungarian FM Szijjarto, revealing contacts amid the scandal over Budapest possibly sharing closed EU discussion details with Moscow, reports VSquare. pic.twitter.com/kd6OIh6NEY — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) March 31, 2026

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, οι κυρώσεις ανανεώνονται ανά εξάμηνο με ομοφωνία των κρατών-μελών. Τελικά, η Ισμαΐλοβα, μαζί με τον επιχειρηματία Βιάτσεσλαβ Μόσε Κάντορ και τον υπουργό Αθλητισμού Μιχαήλ Ντεγκτιαριόφ, αφαιρέθηκαν από τη σχετική λίστα τον Μάρτιο του 2025.

Μετά τη δημοσιοποίηση, ο Σιγιάρτο δεν αρνήθηκε τη συνομιλία, αλλά επιχείρησε να μειώσει τη σημασία της, κατηγορώντας ξένες μυστικές υπηρεσίες για παρακολουθήσεις. «Είναι γνωστό εδώ και καιρό ότι ξένες μυστικές υπηρεσίες – με την ενεργό συμμετοχή Ούγγρων δημοσιογράφων – υποκλέπτουν τις τηλεφωνικές μου συνομιλίες. Σήμερα οι υποκλοπείς έκαναν μια ακόμη μεγάλη "ανακάλυψη": απέδειξαν ότι λέω τα ίδια δημόσια και στο τηλέφωνο. Καλή δουλειά!», ανέφερε.

It has long been known that foreign intelligence services, with the active involvement of Hungarian journalists, have been intercepting my phone calls. Today they have made a new “major discovery”: they proved that I say the same publicly as I do on the phone. Nice work!



Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ουγγρική κυβέρνηση δεν έχει εγκρίνει ποτέ κυρώσεις που πλήττουν την ενεργειακή της ασφάλεια, τονίζοντας ότι αντιτίθεται σε μέτρα χωρίς σαφή στόχευση. «Θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε αυτή την προσέγγιση και στο μέλλον», σημείωσε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την πλευρά της, επισημαίνει ότι οι καταγγελίες για τη στάση του Σιγιάρτο απαιτούν εξηγήσεις από τη Βουδαπέστη. Στην ίδια συνομιλία, ο Λαβρόφ αναφέρει ότι ο Ούγγρος υπουργός προβάλλεται εκτενώς από ρωσικά μέσα, με τον Σιγιάρτο να ρωτά «Είπα κάτι λάθος;» και τον Ρώσο υπουργό να απαντά: «Όχι. Απλώς λένε ότι υπερασπίζεστε με ρεαλισμό τα συμφέροντα της χώρας σας».