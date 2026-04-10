Νέα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αποκαλύπτουν το εύρος της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ του καθαιρεθέντος ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και της Τεχεράνης, όπως αναφέρει το POLITICO.

Σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα του Υπουργείου Άμυνας της Βενεζουέλας από το 2020, το Καράκας είχε δρομολογήσει την αγορά βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν, μια κίνηση που θεωρήθηκε άμεση απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Το «χρονικό» της συμφωνίας

Το απόρρητο σημείωμα, με ημερομηνία 17 Ιανουαρίου 2020, περιγράφει λεπτομερώς ένα σχέδιο ύψους άνω των 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Η συναλλαγή προέβλεπε τη διοχέτευση κεφαλαίων μέσω κρατικών εταιρειών για την απόκτηση συστημάτων που θα μπορούσαν να πλήξουν αμερικανικό έδαφος, με πρόβλεψη για την εγκατάστασή τους σε σκάφη του πολεμικού ναυτικού της Βενεζουέλας.

Παρά τις δημόσιες διαψεύσεις του Μαδούρο εκείνη την εποχή, το έγγραφο, το οποίο είχε εγκριθεί από τον τότε Υπουργό Άμυνας Βλαντιμίρ Παντρίνο Λόπεζ, αποδεικνύει ότι οι συνομιλίες είχαν προχωρήσει πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν μέχρι σήμερα γνωστό.

Η αμερικανική παρέμβαση

Η πρώτη κυβέρνηση Τραμπ ήταν ενήμερη για τις επαφές Καράκας-Τεχεράνης. Όπως επισημαίνει ο Έλιοτ Άμπραμς, ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ την περίοδο εκείνη, η Ουάσιγκτον είχε καταστήσει σαφές ότι η μεταφορά τέτοιων όπλων ήταν «μη αποδεκτή». Η πίεση αυτή, σε συνδυασμό με την καταρρέουσα οικονομία της Βενεζουέλας, φαίνεται πως «πάγωσε» την ολοκλήρωση της αγοράς.

Η νέα πραγματικότητα μετά την πτώση Μαδούρο

Μετά την απομάκρυνση του Μαδούρο από την εξουσία τον περασμένο Ιανουάριο, η στάση των ΗΠΑ σκλήρυνε. Κορυφαία στελέχη, όπως ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, χρησιμοποίησαν τη στενή σχέση Βενεζουέλας-Ιράν ως βασικό επιχείρημα για τη στρατιωτική δράση ανατροπής του καθεστώτος.

Σήμερα, υπό την προσωρινή ηγεσία της Ντέλσι Ροντρίγκες, οι ΗΠΑ επιχειρούν να ελέγξουν την ιρανική επιρροή στην περιοχή.

Ωστόσο, αναλυτές προειδοποιούν ότι κάποιοι θεωρούν τη Ροντρίγκες συνέχεια του συστήματος Μαδούρο, ενώ παραμένει ασαφές αν ιρανικά και κουβανικά δίκτυα πληροφοριών έχουν αποχωρήσει πλήρως από τη χώρα.

Παρά τις ανησυχίες, ο Πρόεδρος Τραμπ εμφανίζεται ικανοποιημένος από τη συνεργασία με τη νέα διοίκηση, δηλώνοντας πρόσφατα ότι «το πετρέλαιο άρχισε να ρέει» και η επαγγελματικότητα μεταξύ των δύο χωρών είναι αξιοσημείωτη.