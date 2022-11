Στην Κίνα ο Μισέλ για συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ την άλλη εβδομάδα

Στο Πεκίνο θα μεταβεί την 1η Δεκεμβρίου ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ για μια συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

"Θα συζητήσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις καθώς και θέματα κοινού ενδιαφέροντος", διευκρίνισε σε ένα μήνυμα που ανήρτησε στο Twitter ο επικεφαλής του συμβουλίου που εκπροσωπεί τις 27 χώρες-μέλη της ΕΕ.

I will be travelling to Beijing to meet with Chinese President Xi Jinping.



We will discuss global challenges as well as subjects of common interest.https://t.co/uVIOE94NhK