Στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν για «διεθνείς διαβουλεύσεις» (vid)

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Χοσείν Αμιραμπντολαχιάν βρίσκεται στη Νέα Υόρκη εν μέσω παγκόσμιας έντασης λόγω της σύγκρουσης Ισραήλ - Χαμάς.

Iran’s foreign minister @Amirabdolahian has arrived in New York City “to hold international consultations” on the Israel-Hamas conflict, according to Iran’s official news agency IRNA. pic.twitter.com/4XPN9dQ4QM