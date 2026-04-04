Στενά του Ορμούζ: «Πέρασε» πλοίο γαλλικών συμφερόντων - Ιρανική απειλή και για τον Πορθμό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ

Γαλλικής ιδιοκτησίας πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Μάλτας, που ανήκει στη γαλλική εταιρεία CMA CGM, πέρασε από τα Στενά του Ορμούζ. Οι ναυτιλιακοί αναλυτές του Kpler ανέφεραν ότι «είναι το πρώτο πλοίο που ανήκει σε μεγάλη δυτικοευρωπαϊκή εταιρεία που διέρχεται από τα Στενά, μετά από ένα και πλεόν μήνα πολέμου.

Για την επόμενη Δευτέρα αναβλήθηκε στο μεταξύ, η ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με προσχέδιο που υπέβαλε το Μπαχρέιν και που, εάν εγκριθεί, θα εξουσιοδοτεί τις ενδιαφερόμενες χώρες να χρησιμοποιήσουν «όλα τα απαραίτητα αμυντικά μέσα» για να εξασφαλίσουν τη διέλευση μέσω της πλωτής οδού.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ανοίγει μέτωπο και για τον Πορθμό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ. Συγκεκριμένα, σε ανάρτηή του στο X σημειώνει: «Ποιο μερίδιο των παγκόσμιων αποστολών πετρελαίου, LNG, σιταριού, ρυζιού και λιπασμάτων διέρχεται από το στενό Bab-el-Mandeb; Ποιες χώρες και εταιρείες αντιπροσωπεύουν τον υψηλότερο όγκο διαμετακόμισης μέσω του στενού;».

What share of global oil, LNG, wheat, rice, and fertilizer shipments transits the Bab-el-Mandeb Strait?



Which countries and companies account for the highest transit volumes through the strait? 🤔 — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 3, 2026

