Στενά του Ορμούζ: Η Βαγδάτη ευχαριστεί την Τεχεράνη για τη διέλευση ιρακινών πετρελαϊκών τάνκερ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράκ, Φουάντ Χουσεΐν ευχαρίστησε το Ιράν που επέτρεψε τη διέλευση ιρακινών πετρελαϊκών τανκερ από τα Στενά του Ορμούζ, επαναλαμβάνοντας την πολιτική απόρριψης του πολέμου που ακολουθεί η Βαγδάτη, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράκ.

Το σχόλιο του Χουσεΐν έγινε στη διάρκεια μιας συνάντησής του με τον πρεσβευτή του Ιράν στο Ιράκ, Μοχαμάντ Καζέμ Αλ-Σαντέκ, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Ομάν - Ιράν: Συνομιλίες για την ομαλή διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ

Το Ομάν και το Ιράν έχουν διεξάγει συνομιλίες σε επίπεδο υφυπουργών Εξωτερικών, συζητώντας επιλογές για τη διασφάλιση της ομαλής διέλευσης πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με μία σημερινή ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών του Ομάν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Οι συνομιλίες αυτές γίνονται μετά από τη δήλωση ενός Ιρανού αξιωματούχου την Πέμπτη ότι το Ιράν καταρτίζει ένα πρωτόκολλο με το Ομάν σχετικά με τον έλεγχο της διέλευσης πλοίων στα Στενά του Χορμούζ, από το οποίο διέρχεται περίπου το 1/5 του όγκου της παγκόσμιας διακίνησης των φορτίων πετρελαίου.



