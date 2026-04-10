Στάρμερ από Ντόχα: Στήριξη στο Κατάρ και πίεση για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ συναντήθηκε το πρωί του Μ. Σαββάτου (10/04) στην Ντόχα με τον εμίρη του Κατάρ σεΐχη Μπιν Χαμάντ αλ Θάνι και τον πρωθυπουργό της χώρας σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ντάουνινγκ Στριτ, ο Στάρμερ εξέφρασε την αλληλεγγύη του Ηνωμένου Βασιλείου προς το Κατάρ μετά τις «αδικαιολόγητες επιθέσεις του Ιράν», ευχαριστώντας παράλληλα για την ασφάλεια των Βρετανών πολιτών που ζουν στη χώρα.

Ιδιαίτερη αναφορά, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έγινε στη συνεργασία της κοινής μοίρας Ηνωμένου Βασιλείου – Κατάρ, η οποία, όπως τονίστηκε, συνέβαλε στην άμυνα της περιοχής σε κρίσιμη περίοδο. Μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ο Βρετανός πρωθυπουργός σημείωσε ότι υπάρχει ανακούφιση, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως απαιτείται περαιτέρω δουλειά για μια διαρκή ειρήνη.

Οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν τη στήριξή τους στις πρωτοβουλίες για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και στην αρχή της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, με τον Στάρμερ να επισημαίνει ότι το Λονδίνο συντονίζει εταίρους σε πολιτικό, στρατιωτικό και υλικοτεχνικό επίπεδο.

Παράλληλα, συμφώνησαν στην περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων, με έμφαση στην αμυντική συνεργασία και την οικονομική ανάπτυξη.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός χαρακτήρισε παραγωγική την επίσκεψή του στον Κόλπο, με τις δύο πλευρές να δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις επαφές το επόμενο διάστημα.