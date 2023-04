Σπάνιο φυσικό φαινόμενο κάλυψε τον ουρανό της Κωνσταντινούπολης (vids)

Πάχους 7 χιλιομέτρων είναι το σύννεφο το οποίο πέρασε πάνω από την Κωνσταντινούπολη το απόγευμα της Τρίτης 18 Απριλίου και βύθισε την πόλη στο σκοτάδι. Το σπάνιο φυσικό φαινόμενο ονομάζεται «Charlie Bravo Cloud» και, σύμφωνα με τον σύμβουλο μετεωρολογίας του CNN TÜRK, Orhan Şen, «είναι ένα πολύ επικίνδυνο σύννεφο».

Όπως διευκρίνισε, «το πάχος αυτού του σύννεφου είναι πολύ μεγάλο. Μπορεί να φτάσει από 2 χιλιόμετρα έως 16. Ο λόγος που ο ουρανός είναι σκοτεινός είναι ότι το φως του ήλιου δεν περνάει μέσα από ένα τόσο παχύ σύννεφο.. Οι σταγόνες νερού μέσα είναι πολλές και μεγάλες».

Χρήστες στο twitter ανέβασαν σχετικά βίντεο και σχολίασαν.

Yesterday Istanbul was suddenly covered by a giant black cloud up to ten kilometers in size. The Sun was not visible for 5 minutes and the city became dark, as if at night. pic.twitter.com/tr8CDZDbMY