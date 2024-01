Σουηδία: Πέντε άτομα εισήλθαν παράνομα στην πρεσβεία του Ιράν στη Στοκχόλμη

Πέντε άτομα εισήλθαν παράνομα σήμερα το απόγευμα στην πρεσβεία του Ιράν στη Σουηδία, σε προάστιο της Στοκχόλμης κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας, προτού οδηγηθούν εκτός των εγκαταστάσεων της διπλωματικής αποστολής, ανακοίνωσε η σουηδική αστυνομία.

"Η αστυνομία ειδοποιήθηκε στην πρεσβεία του Ιράν γιατί υπήρχε κόσμος έξω από αυτήν και γιατί πέντε άτομα εισχώρησαν στην περιοχή της πρεσβείας", αναφέρει η ανακοίνωση. Ένα άτομο συνελήφθη ως ύποπτο για επίθεση.

Όλα τα άτομα απομακρύνθηκαν από τον χώρο, πρόσθεσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο τηλεοπτικό δίκτυο TV4, διευκρινίζοντας ότι η ίδια δεν ήταν σε θέση να πει αν η συγκέντρωση μπροστά από την πρεσβεία είχε λάβει άδεια να πραγματοποιηθεί. Δεν κατέστη αμέσως σαφές αν κάποιο από αυτά τα πέντε άτομα είχε μπει στο κτίριο της πρεσβείας, δήλωσε η εκπρόσωπος στο σουηδικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΤ.

Five people on Tuesday illegally entered the premises of the Islamic Republic of #Iran's embassy on the outskirts of Stockholm during a protest, Swedish police said in a statement.https://t.co/bpBdcvecRv