Σουηδία: Γιατί η αστυνομία επέτρεψε μια ακόμα καύση Κορανίου

Ένας Ιρακινός επικριτής του Ισλάμ προχώρησε στο κάψιμο ενός αντιτύπου του Κορανίου έξω από το κεντρικό τζαμί της Στοκχόλμης την Τετάρτη, καθώς η σουηδική αστυνομία έδωσε άδεια για την εκδήλωση.

Ο Σαλουάν Μομίκα από το Ιράκ δήλωσε ότι ήθελε να κάψει το Κοράνι, το ιερό βιβλίο του Ισλάμ, για να διαμαρτυρηθεί εναντίον της μουσουλμανικής θρησκείας, παρά εναντίον της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

«Θα κάψουμε το Κοράνι», δήλωσε ο Μομίκα στο σουηδικό ειδησεογραφικό δίκτυο TT, πριν προχωρήσει στη συγκεκριμένη ενέργεια. «Θα πούμε "ξύπνα Σουηδία. Έχουμε δημοκρατία και θα βρεθεί σε κίνδυνο αν πούνε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε"», ανέφερε και επισήμανε: «Δεν μαχόμαστε κατά των Μουσουλμάνων, αλλά κατά των ιδεών τους. Δεν είμαστε εναντίον των Μουσουλμάνων, είμαστε στο πλευρό τους».

Ο Μομίκα υποστήριξε ότι πιστεύει πως η μουσουλμανική θρησκεία είχε τόση αρνητική επίπτωση, που το Κοράνι θα έπρεπε να απαγορευτεί παγκοσμίως.

Sweden 🇸🇪 Stockholm: On the first day of the Eid al-Adha, Iraq's original Salwan Momika, accompanied by police protection, walked in front of the Stockholm Cathedral after praying under the feet of the Quran. https://t.co/hd4VXk2PSZ pic.twitter.com/7x7LEHqW8G