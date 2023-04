Southwest Airlines: Καθηλώνεται προσωρινά ο στόλος αεροσκαφών της λόγω τεχνικών προβλημάτων

Η αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) με ανάρτησή της στο twitter ανακοίνωσε πως ο αμερικανικός αερομεταφορέας Southwest Airlines ζήτησε την αναστολή αναχώρησης πτήσεων αεροσκαφών της, καθώς η εταιρεία ανέφερε με tweet της ότι αντιμετωπίζει προβλήματα στον ιστότοπο της και στην εφαρμογή της σε κινητά τηλέφωνα.

Το CNN μετέδωσε πως ο στόλος των αεροσκαφών της Southwest Airlines έχει καθηλωθεί.

«Γνωρίζουμε για τα περιστασιακά προβλήματα με την ιστοσελίδα μας και την εφαρμογή για κινητά, αλλά εργαζόμαστε σκληρά για να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας θα έχουν πλήρεις δυνατότητες στην ιστοσελίδα μας», αναφέρεται σε μια απαντητική ανάρτηση από τον λογαριασμό της Southwest στο Twitter.

«Οι ενημερώσεις θα κοινοποιηθούν όταν ο ιστότοπος θα είναι πλήρως λειτουργικός. Σας παρακαλούμε να συνεχίσετε να μας στηρίζετε!»

Η αεροπορική εταιρεία δεν σχολίασε άμεσα περαιτέρω, ενώ η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δήλωσε ότι ο αερομεταφορέας ζήτησε την παύση.

Southwest Airlines requested the FAA pause the airline’s departures.



Please contact Southwest Airlines for more.