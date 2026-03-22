Σοϊλού: Αν το Ισραήλ μάς απειλήσει, θα εισβάλουμε και θα το καταστρέψουμε

«Αν το Ισραήλ μάς απειλήσει, θα εισβάλουμε στο Ισραήλ και θα το καταστρέψουμε», δήλωσε ευθέως ο Σουλεϊμάν Σοϊλού, πρώην υπουργός Εσωτερικών του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και βουλευτής του τουρκικού κυβερνώντος κόμματος AKP.

AK Parti Milletvekili Süleyman Soylu:



“Biz İsrail ile sınırdaşız. Hatay’dan İsrail sadece 5 saat mesafede.



Alimallah, Müslümanlara yaptığı zulmün bir benzerini bize yapmaya kalkarsa; 300-400 bin şehit veririz ama Allah’ın izniyle İsrail diye bir memleket kalmaz.” pic.twitter.com/FqloSRvLEp — ENSONHABER (@ensonhaber) March 21, 2026

«Έχουμε κοινά σύνορα με το Ισραήλ», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά. «Μπορεί να χάσουμε 300.000 άνδρες, αλλά δεν θα υπάρχει Ισραήλ».

Αναλυτικά η δήλωση του Σοϊλού:

«Μπορεί να μην το έχουν καταλάβει, αλλά εμείς με το Ισραήλ έχουμε σύνορα. Το ξαναλέω έχουμε κοινά σύνορα. Μα τον Θεό, αν τολμήσουν να μας επιβάλουν την ίδια σκληρότητα που επέβαλαν στους Μουσουλμάνους, το λέω αυτό από εδώ, ως γιος αυτής της γης, ως κάποιος που έχει λατρέψει το μαρτύριο ως τιμή από την παιδική του ηλικία: Η απόσταση από το Χατάι μέχρι το Ισραήλ είναι μόνο 5 ώρες. Θα χάσουμε 300-400.000 μάρτυρες, αλλά με την άδεια του Θεού, δεν θα μείνει χώρα που να ονομάζεται Ισραήλ. Με την άδεια του Θεού, δεν θα υπάρχει καμία, με την άδεια του Θεού, δεν θα υπάρχει καμία».