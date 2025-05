Σοβαρά προβλήματα στο Μετρό του Λονδίνου λόγω εκτεταμένης διακοπής ρεύματος

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε στο δίκτυο του μετρό του Λονδίνου και στη γραμμή «Elizabeth η εκτεταμένη διακοπή ρεύματος που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης.

Το μπλακ άουτ επηρέασε τη νοτιοδυτική πλευρά της βρετανικής πρωτεύουσας γύρω στις 14:30 (τοπική ώρα), με την ηλεκτροδότηση να αποκαθίσταται λίγο αργότερα. Παρά την αποκατάσταση, οι επιπτώσεις παραμένουν έντονες, με καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων να προκαλούν μεγάλη αναστάτωση στους επιβάτες.

Εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί οι γραμμές Bakerloo και Waterloo & City, ενώ στη γραμμή Jubilee έχουν διακοπεί τα δρομολόγια στο τμήμα μεταξύ London Bridge και Finchley Road.

A power failure on the London Underground has closed lines, according to staff at Paddington station @TfL pic.twitter.com/RUietAolB4