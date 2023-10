Σκωτία: Η καταιγίδα «Μπαμπέτ» προκάλεσε πλημμύρες - Νεκρή 57χρονη γυναίκα (vid)

Η καταιγίδα «Μπαμπέτ» προκάλεσε σημαντικές πλημμύρες στη Σκωτία, που κόστισαν τη ζωή σε μια γυναίκα, η οποία παρασύρθηκε από ποταμό και οδήγησαν σε πολλές απομακρύνσεις κατοίκων.

Σφοδρές βροχοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι πλήττουν μια τεράστια ζώνη από τη Βόρεια Ιρλανδία μέχρι τη βόρεια Σκωτία από την Τετάρτη και η Σκωτία βρίσκεται σε «κόκκινο» συναγερμό μέχρι σήμερα το μεσημέρι (14:00 ώρα Ελλάδας).

Η καταιγίδα "Μπαμπέτ" αναμένεται να πλήξει επίσης και άλλες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου και η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε 'πορτοκαλί' προειδοποίηση για πολλές περιοχές στη βόρεια και κεντρική Αγγλία, και για τη βόρεια Ουαλία από σήμερα το μεσημέρι και μέχρι αύριο, Σάββατο, το πρωί.

Η βορειοανατολική Σκωτία πλήττεται ιδιαίτερα και το πτώμα μιας 57χρονης γυναίκας βρέθηκε στην περιοχή Άνγκους, όπως ανέφερε χθες βράδυ η αστυνομία.

Στην περιοχή αυτή, εκατοντάδες άνθρωποι χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους από την Πέμπτη, εξαιτίας των πλημμυρών όπως στην κοινότητα Μπρέτσιν, όπου οι λιμενικοί πήγαν πόρτα πόρτα χθες βράδυ για να ζητήσουν από τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, όπως διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

1/2 Things are changing rapidly in Scotland now. The Red weather warning (risk to life) has just come into force. Here's two video's of the same bridge in the Angus Glens 😱👇



