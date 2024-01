Σκωτία: Γονείς, που αρνούνται την αλλαγή φύλου στα παιδιά τους κινδυνεύουν με φυλάκιση 7 ετών

Οι γονείς που αρνούνται να επιτρέψουν στα παιδιά τους να αλλάξουν φύλο θα αντιμετωπίσουν έως και επτά χρόνια φυλάκιση βάσει των σχεδίων του SNP να απαγορεύσει τη «θεραπεία μετατροπής», αναφέρει η βρετανική εφημερίδα Telegraph.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα οι προτάσεις νόμου που δημοσιεύτηκαν την Τρίτη προβλέπουν πως οι ενέργειες που αποσκοπούν να «αλλάξουν ή να καταστείλουν» την ταυτότητα φύλου ενός ατόμου, προκαλώντας του σωματική ή ψυχολογική βλάβη, θα καταστούν παράνομες.

Οι υπουργοί αναγνώρισαν ότι οι λεγόμενες πρακτικές μεταστροφής συχνά λαμβάνουν χώρα σε «οικογενειακό περιβάλλον», δημιουργώντας την προοπτική ότι οι γονείς θα μπορούσαν να έρθουν αντιμέτωποι με τον νόμο εάν αρνηθούν να συμφωνήσουν με τη δήλωση του παιδιού τους ότι είναι τρανς.

Το να εμποδίζεται κάποιος από το να «ντύνεται με τρόπο που αντικατοπτρίζει τον σεξουαλικό του προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου» προτάθηκε ως παράδειγμα πράξης που θα γινόταν παράνομη, ακόμη και αν ένας γονέας πίστευε ότι ενεργούσε προς το συμφέρον του παιδιού.

Μια διαβούλευση αναφέρει ότι παράλληλα με τις νέες ποινικές κυρώσεις, θα μπορούσαν να ληφθούν προληπτικές αστικές εντολές κατά γονέων ή θρησκευτικών ηγετών, ακόμη και όταν δεν είχαν ακόμη πραγματοποιηθεί πρακτικές μετατροπής.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, «οι καταστάσεις που θα μπορούσαν να καλυφθούν από την προτεινόμενη νομοθεσία, εάν πραγματοποιούνται με σκοπό να αλλάξουν ή να καταστείλουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου ενός ατόμου και οι οποίες προκαλούν βλάβη στο εν λόγω άτομο», περιλαμβάνουν:

Αναφέρεται ότι οι γονείς δεν θα ποινικοποιούνται για την «έκφραση ανησυχιών», τη «συμβουλευτική ενός παιδιού κατά των ιατρικών παρεμβάσεων» ή τη «μη ενεργή υποστήριξη» της απόφασης ενός παιδιού να ντυθεί ως μέλος του αντίθετου φύλου.

Ωστόσο, αναφέρεται ότι όταν οι ενέργειες γίνονται «καταναγκαστικές» ή «ελεγκτικές», τότε ο νόμος θα εφαρμόζεται, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου τα κίνητρα τους είναι «η επιθυμία να βοηθήσουν ή να προστατεύσουν το άτομο».

Η μέγιστη ποινή για όσους είναι ένοχοι ποινικού αδικήματος θα είναι επτά χρόνια φυλάκιση, σύμφωνα με την Telegraph.

