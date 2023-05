Σκηνές χάους στο μετρό του Λονδίνου (vid)

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στο μετρό του Λονδίνου το απόγευμα της Παρασκευής, όταν συρμός γέμισε με πυκνό καπνό, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, πανικόβλητοι επιβάτες έσπαζαν τζάμια του συρμού στον σταθμό του Κλάπαμ, προσπαθώντας να απεγκλωβιστούν, ενώ άλλοι πολίτες που βρίσκονταν στην αποβάθρα επιχειρούσαν να τους βοηθήσουν.

Οι επιβάτες εγκλωβίστηκαν στο μετρό του Λονδίνου αφού οι «πόρτες δεν άνοιγαν» μετά από «φωτιά», και υπήρξε καπνός στα βαγόνια.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Desperation in London: Passengers are trapped in a subway train that was filling up with smoke. #London #news #accident pic.twitter.com/sadYUH5y4F